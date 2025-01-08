На Закарпатті засудили чоловіка, який впродовж семи років ґвалтував своїх доньок
До 15 років ув’язнення засудили жителя жителя Тячівського району за систематичне ґвалтування двох своїх доньок
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Сексцальне насильство чоловік вчиняв протягом 2015-2022 років. Він неодноразово ґвалтував малолітніх доньок, здійснюючи психологічний тиск і погрожуючи побиттям у разі опору.
Із матір’ю дівчаток зловмисник був розлучений. Він проживав разом з доньками в одному з населених пунктів Тячівського району, жінка з їхньою третьою дитиною – окремо.
Про дії батька правоохоронцям повідомила одна з доньок наприкінці вересня 2022 року. Тоді ж чоловіка затримали.
Зловмисник у скоєному не зізнався, провини та позовних вимог потерпілих не визнав.
На вирок суду він очікував під вартою. Також кривдник повинен сплатити обом донькам по 1 млн грн за цивільними позовами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині чоловіка засудили за зґвалтування жінки та 16-річної дівчини.