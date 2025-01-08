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08 січня 2025, 00:31

На Закарпатті засудили чоловіка, який впродовж семи років ґвалтував своїх доньок

08 січня 2025, 00:31
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фото: pixabay
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До 15 років ув’язнення засудили жителя жителя Тячівського району за систематичне ґвалтування двох своїх доньок

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Сексцальне насильство чоловік вчиняв протягом 2015-2022 років. Він неодноразово ґвалтував малолітніх доньок, здійснюючи психологічний тиск і погрожуючи побиттям у разі опору.

Із матір’ю дівчаток зловмисник був розлучений. Він проживав разом з доньками в одному з населених пунктів Тячівського району, жінка з їхньою третьою дитиною – окремо.

Про дії батька правоохоронцям повідомила одна з доньок наприкінці вересня 2022 року. Тоді ж чоловіка затримали.

Зловмисник у скоєному не зізнався, провини та позовних вимог потерпілих не визнав.

На вирок суду він очікував під вартою. Також кривдник повинен сплатити обом донькам по 1 млн грн за цивільними позовами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині чоловіка засудили за зґвалтування жінки та 16-річної дівчини.

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