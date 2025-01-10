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10 января 2025, 21:25

Насиловал и развращал несовершеннолетних девочек: известного фотографа из Киева отправили за решетку

10 января 2025, 21:25
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фото: lichnosti.net
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Столичный суд признал известного фотографа из Киева Александра Ктиторчука виновным в изнасиловании, развращении несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера. Он проведет за решеткой почти 13 лет

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители не называют имя преступника. Как пишет Украинская правда, речь идет именно об известном киевском фотографе Александре Ктиторчуке.

"Прокуроры в суде доказали, что мужчина на протяжении 2017-2020 годов неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, а также совершал действия развратного характера, когда они приходили к нему на фотосессию", - говорится в сообщении.

Его приговорили к 12 годам 10 месяцам лишения свободы. Злоумышленнику запретили занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года.

В суде Ктиторчук признал свою вину и возместил потерпевшим нанесенный моральный ущерб.

Напомним, на Закарпатье осудили мужчину, который на протяжении семи лет насиловал своих дочерей.

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