Розстріляли сім'ю з дитиною та закопали тіла: на Чернігівщині учасники банди отримали довічне

фото: Офіс Генерального прокурора

Колишнього військового та двох цивільних визнали винними у вбивстві цілої сім’ї з Києва. Злочинців засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Фігурантів також визнали винними у бандитизмі, незаконному використанні зброї, заволодінні транспортом, а також у знищенні майна. Крім того, двом зловмисникам інкримінували зберігання наркотиків у великих розмірах.

За матеріалами справи, у травні 2023 року організатор банди запропонував знайомому з Києва купити автомобіль. Він призначив зустріч на закинутій заправці в Чернігівській області. Потерпілий приїхав із дружиною та 4-річним сином.

Зловмисники ретельно готувалися до нападу: змінили номерні знаки на авто, взяли зброю, боєприпаси та лопату. На місці злочину вони розстріляли родину в машині, викрали їхні гроші та майно, а тіла закопали поблизу, підпаливши авто.

Після вчинення злочину викрадені 6 тисяч доларів вбивці поділили між собою. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців усіх учасників жорстокого злочину затримали вже наступного дня.

"Учасників банди засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькому районі чоловік облив пальним і підпалив людей. Правоохоронці розслідують обставини подвійного вбивства, що сталося 4 січня.