Київський "ультрас" отримав 5 років за пограбування секонд-хенду

Про це повідомляє RegioNews з посланням на вирок суду від 25 грудня 2024 року.

Як повідомляється у матеріалах суду, у листопаді 2018 року десь 15-30 підлітків в балаклавах забігли до магазину вживаного товару "Одяг з Європи", розташований на вулиці Старовокзальній, 19, і вкрали з торгівельних прилавків одяг та взуття у картонних коробках, а також пошкодили товар. Працівники магазину намагалися затримати одного з грабіжників, але під час сутички з ним він втік. Загальна сума вкраденого молодиками майна становила понад 26 тисяч грн.

За інформацією видання " Судовий Репортер", магазин секонд-хенду знаходиться навпроти відділку поліції, тому правоохоронців після отримання дзвінка від співробітників закладу одразу вирушили на місце події. На дорозі вони побачили групу молодих людей, які бігли в напрямку вулиці Жилянської з вулиці Старовокзальної.

Невдовзі поліціянти затримали дівчину і хлопця. Після цього їх упізнали очевидці, а також вони були зафіксовані на камери відеоспостереження магазину.

Під час судового засідання чоловік повністю не визнавав вину. За його словами, він нібито прибув до магазину у складі групи "Ультрас" для залякування. Він розповів, що того дня вони за домовленістю, на ґрунті расової та особистої неприязні, зайшли до секонд-хенду для залякування осіб, з якими раніше були в конфлікті.

Однак далі, як сказав затриманий, "виникла конфліктна ситуація із потерпілим через його непристойні висловлювання і це спровокувало бійку". Обвинувачений запевняв, що умислу на викрадення речей не було. У магазині він ударив людину і, тікаючи, підібрав кросівки, які надалі викинув.

Однак, цю версію подій суд вважав неправдивою, тому обвинуваченого засудили до 4 років позбавлення волі. Але з урахуванням попередньої судимості строк покарання складе 5 років. У травні 2024-го його притягували за придбання і зберігання психотропної речовини. У 2013-му за грабіж засудили до 9 років увʼязнення, але звільнили умовно-достроково.

Дівчину-співучасницю засудили до 4 років позбавлення волі умовно. З обвинуваченим вона познайомилась уже під час затримання.

Нагадаємо, 2024 року у Сумської області затримали групу осіб, які неодноразово грабували крамниці на території всього регіону.