У Сумській області затримали злочинців, які грабували крамниці

Вони здійснювали грабіж по всій області

Вони здійснювали грабіж по всій області

Фото: Нацполіція

Поліцейські Сумської області затримали групу осіб, які неодноразово грабували крамниці на території всього регіону.

Про це інформує RegioNews з посиланням на обласний відділ поліції.

До злочинного угруповання входило троє осіб. Їх було затримало за допомогою силової підтримки спецпідрозділу "КОРД" одразу після вчинення ними трьох крадіжок з магазинів у смт Недригайлів Роменського району.

Поліція виявила, що грабіжники вже раніше були судимі. Чоловікам від 29 до 45 років.

У них вилучили чималу кількість різних відмичок, гроші, а також речі, викрадені з магазинів. Банда підозрюється у вчиненні близько 40 подібних злочинів на території області.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

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