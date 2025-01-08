Киевский "ультрас" получил 5 лет за ограбление секонд-хенда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда от 25 декабря 2024 года.

Как сообщается в материалах суда, в ноябре 2018 года около 15-30 подростков в балаклавах забежали в магазин подержанного товара "Одежда из Европы", расположенный на улице Старовокзальной, 19, и украли с торговых прилавков одежду и обувь в картонных коробках, а также повредили товар. Работники магазина пытались задержать одного из грабителей, но во время столкновения с ним он скрылся. Общая сумма украденного молодыми людьми имущества составляла более 26 тысяч грн.

По информации издания "Судебный Репортер", магазин секонд-хенда находится напротив отделения полиции, поэтому правоохранители после получения звонка от сотрудников заведения сразу отправились на место происшествия. На дороге они увидели группу молодых людей, бежавших по улице Жилянской с улицы Старовокзальной.

Вскоре полицейские задержали девушку и парня. После этого их узнали очевидцы, а также они были зафиксированы на камеры видеонаблюдения магазина.

Во время судебного заседания мужчина полностью не признавал вину. По его словам, он якобы прибыл в магазин в составе группы "Ультрас" для устрашения. для устрашения лиц, с которыми раньше были в конфликте.

Однако дальше, как сказал задержанный, "возникла конфликтная ситуация с потерпевшим из-за его непристойных высказываний и это спровоцировало драку". Обвиняемый уверял, что умысла на похищение не было. В магазине он ударил человека и, убегая, подобрал кроссовки, которые в дальнейшем выбросил.

Однако эту версию событий суд считал ложной, поэтому обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы. Но с учетом предварительной судимости срок наказания составит 5 лет. В мае 2024 года его привлекали за приобретение и хранение психотропного вещества. В 2013-м за грабеж приговорили к 9 годам заключения, но уволили условно-досрочно.

Девушку-соучастницу приговорили к 4 годам лишения свободы условно. С обвиняемым она познакомилась уже во время задержания.

Напомним, в 2024 году в Сумской области задержали группу лиц, неоднократно грабивших магазины на территории всего региона.