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06 січня 2025, 07:03

У Києві 16-річна мати на кілька днів залишила немовля у зачиненій квартирі

06 січня 2025, 07:03
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фото: поліція
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Правоохоронці Києва з'ясовують місце перебування неповнолітньої матері, яка залишила свою однорічну дитину одною в зачиненій квартирі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася у Дніпровському районі Києва. Поліцейські, які прибули на виклик, почули за дверима замкненої квартири дитячий плач. При цьому двері ніхто не відчиняв. За допомогою фахівців Служби порятунку поліції вдалося потрапити всередину.

У помешканні було немовля. Поліцейські зазначають, що дитина була "у критичному стані". Дорослих поруч з малям не було. Дитину госпіталізували.

За інформацією поліції, матір'ю дитини виявилася 16-річна дівчина. Наразі правоохоронці намагаються встановити її місце перебування. За інформацією місцевих Telegram-каналів, дівчина залишила дитину саму на декілька днів.

У поліції додали, що порушено кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною. Матері дитини може загрожувати позбавлення волі до п’яти років.

Нагадаємо, раніше у Богуславі Київської області на вулиці в сумці знайшли новонародженого хлопчика.

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