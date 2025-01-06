У Києві 16-річна мати на кілька днів залишила немовля у зачиненій квартирі
Правоохоронці Києва з'ясовують місце перебування неповнолітньої матері, яка залишила свою однорічну дитину одною в зачиненій квартирі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.
Подія сталася у Дніпровському районі Києва. Поліцейські, які прибули на виклик, почули за дверима замкненої квартири дитячий плач. При цьому двері ніхто не відчиняв. За допомогою фахівців Служби порятунку поліції вдалося потрапити всередину.
У помешканні було немовля. Поліцейські зазначають, що дитина була "у критичному стані". Дорослих поруч з малям не було. Дитину госпіталізували.
За інформацією поліції, матір'ю дитини виявилася 16-річна дівчина. Наразі правоохоронці намагаються встановити її місце перебування. За інформацією місцевих Telegram-каналів, дівчина залишила дитину саму на декілька днів.
У поліції додали, що порушено кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною. Матері дитини може загрожувати позбавлення волі до п’яти років.
Нагадаємо, раніше у Богуславі Київської області на вулиці в сумці знайшли новонародженого хлопчика.