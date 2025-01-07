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До суду направлений обвинувальний акт щодо заступника директора одного із департаментів КМДА та приватного підприємця-посередника, які вимагали хабарі у столичних автоперевізників

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

У квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю".

Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового "траншу" для чиновника.

Була проведена низка обшуків, під час яких вилучили документи та техніку, що підтверджували протиправну діяльність. Посадовця відсторонили від виконання обов’язків.

Фігурантам загрожує до 10 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині судитимуть високопосадовця Держпродспоживслужби та інспекторів, які збирали "данину" з підприємців.