Водительнице Tesla, устроившей пьяное смертельное ДТП в Киеве, грозит 12 лет тюрьмы

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Следователи полиции Киева сообщили о подозрении водительнице Tesla, которая пьяной совершила смертельное ДТП в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

В ведомстве напомнили, что событие с участием электрокара произошло на прошлой неделе ночью в Соломенском районе во время комендантского часа.

"41-летняя водитель Tesla, будучи под хмельком (1,84 промилле), не выбрала безопасной скорости движения и, не справившись с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на бетонный забор, от чего автомобиль перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.

В результате происшествия двое пассажиров автомобиля – 40-летний мужчина и 41-летняя женщина погибли на месте.

Водители сообщили о подозрении, ей грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, 28 декабря в Киеве пьяная водитель Tesla врезалась в бетонный забор, в результате ДТП погибли два человека.