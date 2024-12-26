На Сумщині внаслідок масованого обстрілу загинув цивільний чоловік

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Сьогодні, 26 грудня, під час масованого обстрілу прикордоння Сумщини загинув цивільний чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Як розповіли у прокуратурі, упродовж дня окупанти з території Росії з різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади Сумщини.

Через артобстріл с. Угроїди Краснопільської громади близько 17:00 год сталось загоряння приватного будинку, в якому перебував 59-річний чоловік. Домоволодіння знищено, його господар загинув.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що російські війська двома авіабомбами завдали ударів по селу Слатине на Харківщині. Пошкоджено приміщення фермерського господарства, загинула людина.