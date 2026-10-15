Кропивницький зазнав масованої атаки: троє загиблих, є поранені
Увечері 14 жовтня Кропивницький та Кіровоградщина опинилися під масованим ворожим ударом
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
Росіяни били по логістиці, а також транспортних і промислових підприємствах.
В обласному центрі пролунала серія вибухів. Загинули троє людей. Ще шестеро дістали поранення: п'ятьох постраждалих – у лікарнях, один від госпіталізації відмовився.
На місцях працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, 14 жовтня у Запоріжжі внаслідок російської атаки троє людей дістали травми. Пошкоджений приватний будинок, ще один – двоповерховий – зруйнований.
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