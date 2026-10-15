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15 жовтня 2026, 07:15

РФ атакувала Прикарпаття реактивним дроном: у Коломиї лунали вибухи

15 жовтня 2026, 07:15
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 15 жовтня російські війська атакували Івано-Франківщину реактивним безпілотником. Під час повітряної тривоги в Коломиї пролунала серія вибухів

Про це повідомили кореспонденти Суспільного та міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

О 4:27 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного дрона повз Гвіздець Коломийського району в західному напрямку. Вибухи в Коломиї було чутно о 4:46.

За словами Богдана Станіславського, уламки збитого безпілотника впали на територію одного з підприємств Коломийської громади. Загиблих і травмованих немає.

Міський голова закликав жителів не публікувати фото та відео наслідків атаки в інтернеті й користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Це вже друга російська атака реактивним безпілотником на Івано-Франківщину протягом доби. Увечері 14 жовтня в Коломиї також лунали вибухи – тоді працювали підрозділи протиповітряної оборони.

Як відомо, впродовж 8-11 жовтня Івано-Франківськ перебував під атаками російських реактивних дронів. В місті внаслідок атаки БпЛА ввечері 11 жовтня загинули троє людей, ще одна особа порена.

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