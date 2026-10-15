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Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, передає RegioNews.

О 20:57 ворожий БпЛА поцілив у провідне виробниче підприємство у Чорткові, внаслідок чого виникла пожежа. За годину рятувальники ліквідували її.

До медиків за допомогою звернулися п'ятеро людей: двох постраждалих доправили до лікарні на "швидкій", ще троє звернулися самостійно.

Інформація про наслідки атаки ще уточнюється.

Нагадаємо, 14 жовтня у Запоріжжі внаслідок російської атаки троє людей дістали травми. Пошкоджений приватний будинок, ще один – двоповерховий – зруйнований.