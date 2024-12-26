У Києві сталася пожежа у 17-поверховому будинку
Пожежа виникла 26 грудня близько шостої ранку в багатоповерхівці на Харківському шосе, що у Дарницькому районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горіла квартира на 16 поверсі 17-поверхового будинку. Рятувальники загасили пожежу.
Під час ліквідації пожежі ввогнеборці врятували 6 людей. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.
На місці працювали 15 рятувальників, залучались 4 спецавтомобілі.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 24 грудня у Києві під час руху загорівся автобус. Інцидент стався на Північному мосту.
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