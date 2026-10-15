Фото: ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Через влучання БпЛА пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна й двері, а також частково зруйнована квартира на 17 поверсі.

У помешканні, яке найбільше постраждало від удару, на момент атаки нікого не було. Інформації про постраждалих серед мешканців будинку наразі немає.

Нагадаємо, у Києва вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського дрона "Герань-5", який влучив на територію приватного будинку. Боєприпас вагою близько 90 кг застряг у землі.