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15 жовтня 2026, 06:29

Ворог вдарив по багатоповерхівці в Одесі

15 жовтня 2026, 06:29
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Фото: ОВА
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Ввечері 14 жовтня ворожі війська атакували Одесу, завдавши удару по багатоповерховому будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Через влучання БпЛА пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна й двері, а також частково зруйнована квартира на 17 поверсі.

У помешканні, яке найбільше постраждало від удару, на момент атаки нікого не було. Інформації про постраждалих серед мешканців будинку наразі немає.

Нагадаємо, у Києва вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського дрона "Герань-5", який влучив на територію приватного будинку. Боєприпас вагою близько 90 кг застряг у землі.

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