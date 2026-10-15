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15 жовтня 2026, 07:24

Ранковий обстріл Дніпропетровщини: зруйновані будинки, загинули двоє людей

15 жовтня 2026, 07:24
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Фото: ОВА
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Вдосвіта 15 жовтня російські окупанти атакували Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Новоолександрівській громаді внаслідок ворожого удару повністю зруйнований приватний будинок. На жаль, загинули двоє людей.

У Павлограді через атаку спалахнули кілька приватних будинків.

На місцях працюють рятувальники, інформація про постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, 14 жовтня у Запоріжжі внаслідок російської атаки троє людей дістали травми. Пошкоджений приватний будинок, ще один – двоповерховий – зруйнований.

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