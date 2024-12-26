01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 17:22

Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову

26 грудня 2024, 17:22
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

На Харківщині викрили протиправну схему, яку організував заступник начальника однієї з міських рад. Посадовець намагався привласнити кошти, виділені громаді на відбудову зруйнованого російськими окупантами житла

Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає RegioNews.

Чиновник очолював комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені росіянами об’єкти. За матеріалами справи, він підшукував будинки, що потребували відновлення, складав фіктивні акти пошкодження майна та укладав незаконні угоди в межах державної програми "єВідновлення".

До протиправної схеми він залучив свою близьку родичку, яка допомагала "виводити" гроші, та ще двох спільників. Один складав завідомо неправдиві експертні звіти про обстеження житлових будинків, значно завищуючи обсяг пошкоджень або руйнувань об’єкту. За попередніми даними, сума завданих державі збитків могла становити 5 млн гривень.

Усім фігурантам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили шахрайську схему одержання компенсації через "єВідновлення".

розкрадання компенсація Харківська область єВідновлення
Росіяни атакували БпЛА селище на Харківщині: постраждала жінка
26 грудня 2024, 11:58
На Харківщині виявили тіло рибалки, який провалився під лід
26 грудня 2024, 08:05
Жителя Харківщини, який хотів живцем спалити свою кохану, взяли під варту
26 грудня 2024, 04:15
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Командира взводу 211 бригади, який знущався з підлеглих, оголосили в розшук
26 грудня 2024, 17:38
Авіакатастрофа в Актау: як українські медіа допомогли російському ІПСО
26 грудня 2024, 17:06
У Білозерці на Херсонщині ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку
26 грудня 2024, 16:51
10 років за ДТП: на Буковині п'яна водійка на смерть збила чоловіка та втекла з місця ДТП
26 грудня 2024, 16:48
Росіяни атакували Харків дроном "Молнія"
26 грудня 2024, 16:45
Росіяни завдали авіаудару по фермерському господарству на Харківщині, загинув чоловік
26 грудня 2024, 16:38
На Київщині викрили завод, який незаконно виробляв етиловий спирт
26 грудня 2024, 16:11
Міноборони анулювало результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради
26 грудня 2024, 16:06
На Донбасі бійці ЗСУ узяли у полон єгиптянина
26 грудня 2024, 15:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »