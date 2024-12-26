Чиновник міськради на Харківщині намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову

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На Харківщині викрили протиправну схему, яку організував заступник начальника однієї з міських рад. Посадовець намагався привласнити кошти, виділені громаді на відбудову зруйнованого російськими окупантами житла

Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає RegioNews.

Чиновник очолював комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені росіянами об’єкти. За матеріалами справи, він підшукував будинки, що потребували відновлення, складав фіктивні акти пошкодження майна та укладав незаконні угоди в межах державної програми "єВідновлення".

До протиправної схеми він залучив свою близьку родичку, яка допомагала "виводити" гроші, та ще двох спільників. Один складав завідомо неправдиві експертні звіти про обстеження житлових будинків, значно завищуючи обсяг пошкоджень або руйнувань об’єкту. За попередніми даними, сума завданих державі збитків могла становити 5 млн гривень.

Усім фігурантам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили шахрайську схему одержання компенсації через "єВідновлення".