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26 декабря 2024, 18:39

Экс-чиновники столичного КП получили подозрения за присвоение 9 млн грн

26 декабря 2024, 18:39
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фото: полиция
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Бывшее руководство столичного КП организовало схему по присвоению средств общины Киева. Около 9 млн грн были перечислены на фиктивную реконструкцию трамвайной линии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Среди участников сделки с бюджетными средствами – уже бывший и.о. заместителя гендиректора одного из крупнейших столичных коммунальных предприятий, специализирующегося на перевозке пассажиров, его подчиненный – экс-начальник Дирекции по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры, а также директор фирмы-подрядчика.

По данным следствия, руководитель коммунального предприятия в 2020 году вступил в сговор с подчиненным ему начальником обособленного подразделения. Заместитель гендиректора предприятия инициировал процедуру закупки по реконструкции трамвайной линии на близлежащем участке к Дарницкому железнодорожному вокзалу города Киева. Для реализации преступного плана, как говорится в сообщении, злоумышленники привлекли в сообщники директора малого частного предприятия.

Таким образом, должностные лица компании-перевозчика создали искусственные условия для участия и победы в процедуре закупки подконтрольной фирмы-подрядчика. При этом, как отмечают правоохранители, частное предприятие не имело в своем штате сертифицированных работников для разработки необходимой проектной документации по объекту, поэтому фигуранты подделали подписи экспертов, после чего заключили договор между сторонами соглашения.

После создания видимости законных оснований для перечисления средств за документальное оформление несуществующих услуг почти 9 млн. грн. из бюджета города были перечислены на счета фирмы-подрядчика в полном объеме.

За завладение средствами бюджета территориального общества в особо крупных размерах фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастны чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА). Во время спецоперации задержали адвоката – руководителя партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александра Суханова. Он потребовал 1 млн долларов США взятки от предпринимателя.

Киев хищение коммунальные предприятия коррупционная схема
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