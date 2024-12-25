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25 грудня 2024, 13:00

Вимагав $1 млн за оренду землі в парку "Наталка": у Києві СБУ затримала керівника партії "Удар"

25 грудня 2024, 13:00
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фото: УП
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Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої були причетні посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА). Під час спецоперації затримали адвоката – керівника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова. Він вимагав 1 млн доларів США хабара від підприємця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ та пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За результатами комплексних заходів "на гарячому" затримано керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн доларів США", – поінформували в СБУ.

За інформацією джерел Української правди, йдеться про очільника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова.


За матеріалами слідства, адвокат, який також є керівником обласного осередку однієї з політичних партій, обіцяв бізнесмену посприяти в оренді земельної ділянки площею 0,5 га на 25 років. Ділянка розташована у прибережній зоні Києва, поблизу парку "Наталка" в Оболонському районі.

Попередньо підприємець офіційно звертався до КМДА з проханням орендувати цю землю для човнової станції, але йому систематично відмовляли, посилаючись на бюрократичні причини. Після цього бізнесмен отримав "пораду" звернутися до адвоката, який заявив, що має зв’язки у Київській міськраді й готовий "вирішити питання" за 1 млн доларів.

Правоохоронці задокументували передачу 900 тисяч доларів США в якості авансу. Адвоката Олександра Суханова затримали під час отримання грошей.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі прокурори наполягають на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 38 млн грн.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини злочину та перевіряють причетність посадовців КМДА до цієї схеми. Також правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях адміністрації.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко після журналістського розслідування відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Офіс генпрокурора підозра СБУ Київ затримання здирництво КМДА УДАР
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