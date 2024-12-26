Неякісні спальники для Нацгвардії на 30 млн грн: директору підприємства оголосили підозру

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР та пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний бізнесмен поставив до однієї з військових частин Національної гвардії України за державним контрактом 20 тисяч спальних мішків неналежної якості. Їхня вартість склала 30 млн гривень.

Експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням. Зокрема, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, також у спальниках були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Військова частина вимагала відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн гривень та заміни спальних мішків на якісні. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

"Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", ― йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство. Директору фірми-постачальника обрали запобіжний захід. Правову оцінку діям посадовців військової частини НГУ нададуть за результатами дослідження зібраних доказів.

Нагадаємо, 23 грудня Печерський районний суд міста Києва продовжив тримання під вартою Роману Гринкевичу, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 мільярд гривень. Він перебуватиме під арештом до 21 січня 2025 року.