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Станція метро "Либідська" у Києві знову працює у звичайному режимі.

Про це повідомляє Київський метрополітен, передає RegioNews.

"Відновлювальні роботи на ескалаторі станції "Либідська" завершені. Станція працює в звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.

Станцію "Либідська" закрили на вхід ввечері 25 грудня. На одному з ескалаторів, який працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію в механізм потрапило взуття пасажира. Це призвело до зупинки ескалатора.

Нагадаємо, раніше у київському метро назвали собівартість проїзду: пасажири платять значно менше.