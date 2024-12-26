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26 грудня 2024, 05:05

У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса

26 грудня 2024, 05:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві суд виніс вирок 50-річному чоловіку, власнику середньоазіатської вівчарки, яка завдала травм 25-річній дівчині. Собака без повідка та намордника напала на потерпілу, коли та захищала свого пса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік вигулював свою вівчарку біля багатоповерхівки та залишив її без нагляду, коли пішов до супермаркету.

У цей час тварина помітила іншого собаку, кинулася на нього, а дівчина намагалася захистити свого улюбленця. Вівчарка вкусила киянку й вчепилась зубами в обличчя, спричинивши травми середньої тяжкості. На допомогу постраждалій прийшли перехожі, які відтягли агресивну тварину.

"Вироком Деснянського районного суду Києва чоловіка засуджено до 2 років позбавлення волі та призначено 1 рік іспитового строку", — йдеться в повідомленні.

Киянин повністю визнав свою провину та зобов’язався компенсувати моральну й матеріальну шкоду потерпілій.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині 15-річний хлопець застрелив собаку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

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