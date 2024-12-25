У Києві в приватному дитсадку 2-річна дитина отримала тяжкі травми
Подія сталася вдень 24 грудня у приватному дитячому садочку на Троєщині
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Дворічний хлопчик впав на сходах та вдарився головою, внаслідок чого отримав черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом тімʼяної кістки. Дитину госпіталізували, наразі він під наглядом лікарів.
У приватному дитсадку тривають першочергові слідчі дії.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом неналежного виконання обов'язків працівниками дитсадку. Санкція статті передбачає покарання – до 5 років тюрми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві лікаря приватної клініки відправили за ґрати через смерть немовляти.
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