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Подія сталася вдень 24 грудня у приватному дитячому садочку на Троєщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Дворічний хлопчик впав на сходах та вдарився головою, внаслідок чого отримав черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом тімʼяної кістки. Дитину госпіталізували, наразі він під наглядом лікарів.

У приватному дитсадку тривають першочергові слідчі дії.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом неналежного виконання обов'язків працівниками дитсадку. Санкція статті передбачає покарання – до 5 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві лікаря приватної клініки відправили за ґрати через смерть немовляти.