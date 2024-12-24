У Києві під час руху загорівся автобус

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Увечері, 24 грудня, у Києві виникла пожежа та задимлення у пасажирському автобусі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичні Telegram-канали.

Йдеться про один із автобусів, які курсують за маршрутом №73

Як зазначається у повідомленні, пасажири відчули запах гару під час руху. Водій зупинив автобус на Північному мосту.

Нагадаємо, раніше у Львівській області виникла пожежа у вагоні пасажирського поїзда.