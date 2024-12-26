11:15  25 декабря
Директора закрытых и уничтоженных украинских аэропортов получают миллионные зарплаты, — СМИ
12:43  25 декабря
В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека
15:53  25 декабря
В лесополосе вблизи Полтавы нашли арсенал боеприпасов
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2024, 05:05

В Киеве овчарка вцепилась зубами в лицо девушки: как суд наказал владельца пса

26 декабря 2024, 05:05
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве суд вынес приговор 50-летнему мужчине, владельцу среднеазиатской овчарки, нанесшей травмы 25-летней девушке. Собака без поводка и намордника напала на потерпевшую, когда та защищала своего пса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина выгуливал свою овчарку возле многоэтажки и оставил ее без присмотра, когда отправился в супермаркет.

В это время животное заметило другую собаку, бросилось на нее, а девушка пыталась защитить своего любимца. Овчарка укусила киевлянку и вцепилась зубами в лицо, причинив травмы средней тяжести. На помощь пострадавшей пришли прохожие, оттащившие агрессивное животное.

"Приговором Деснянского районного суда Киева мужчина осужден к 2 годам лишения свободы, ему назначен 1 год испытательного срока", — говорится в сообщении.

Владелец пса полностью признал свою вину и обязался компенсировать моральный и материальный ущерб потерпевшей.

Напомним, недавно в Ровенской области 15-летний парень застрелил собаку. Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

Киев собака инцидент нападение приговор
В Киеве в частном детсаду 2-летний ребенок получил тяжелые травмы
25 декабря 2024, 22:07
В Киеве во время движения загорелся автобус
24 декабря 2024, 19:44
В Киеве врача частной клиники отправили за решетку из-за смерти младенца
24 декабря 2024, 13:21
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
Жителя Харьковщины, который хотел заживо сжечь свою любимую, взяли под стражу
26 декабря 2024, 04:15
На Киевщине легковушка сбила на переходе женщину: потерпевшая скончалась
26 декабря 2024, 03:30
На Тернопольщине нашли мертвыми двух родных братьев
26 декабря 2024, 02:20
Упал с высоты: в Винницкой области погиб мужчина
26 декабря 2024, 01:46
На Закарпатье осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок
26 декабря 2024, 01:15
На Киевщине из ставка достали тело мужчины
26 декабря 2024, 00:41
На Тернопольщине мужчину, который развращал несовершеннолетнюю дочь, не посадили в тюрьму
26 декабря 2024, 00:17
В Харьковской области пенсионер взял из разбитой техники россиян порох, чтобы топить печь
25 декабря 2024, 23:46
В Харькове мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки
25 декабря 2024, 22:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Православная церковь Украины
Все блоги »