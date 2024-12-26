В Киеве овчарка вцепилась зубами в лицо девушки: как суд наказал владельца пса

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В Киеве суд вынес приговор 50-летнему мужчине, владельцу среднеазиатской овчарки, нанесшей травмы 25-летней девушке. Собака без поводка и намордника напала на потерпевшую, когда та защищала своего пса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина выгуливал свою овчарку возле многоэтажки и оставил ее без присмотра, когда отправился в супермаркет.

В это время животное заметило другую собаку, бросилось на нее, а девушка пыталась защитить своего любимца. Овчарка укусила киевлянку и вцепилась зубами в лицо, причинив травмы средней тяжести. На помощь пострадавшей пришли прохожие, оттащившие агрессивное животное.

"Приговором Деснянского районного суда Киева мужчина осужден к 2 годам лишения свободы, ему назначен 1 год испытательного срока", — говорится в сообщении.

Владелец пса полностью признал свою вину и обязался компенсировать моральный и материальный ущерб потерпевшей.

Напомним, недавно в Ровенской области 15-летний парень застрелил собаку. Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.