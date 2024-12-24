В Киеве задержали пьяного водителя, который сбил на переходе девушку и скрылся

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Полиция Киева задержала водителя внедорожника, который в состоянии алкогольного опьянения сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

Авария произошла на Оболонском проспекте на прошлой неделе. Водитель автомобиля Chery Tiggo наехал на 20-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемой "зебре".

"В результате автопроисшествия потерпевшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей таза", - говорится в сообщении.

После совершения аварии 51-летний водитель покинул место ДТП. Стражи порядка оперативно отследили направление движения внедорожника и задержали его в Подольском районе столицы. Прибор "Драгер" показал 2,85 промилле алкоголя в крови.

Мужчину взяли под стражу. Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами сроком до пяти лет.

Напомним, депутат из Буковины, совершивший пьяное смертельное ДТП, отделался штрафом.