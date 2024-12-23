У центрі Кривого Рогу діти знайшли російський гранатомет
У Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг діти виявили гранатомет біля зупинки громадського транспорту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Інцидент трапився 21 грудня увечері на Старовокзальній зупинці. Серед кущів діти помітили підозрілий предмет. Згодом з'ясувалося, що це російський гранатомет РШГ-2.
На місце події прибули співробітники поліції та рятувальники. Видання припускає, що гранатомет міг бути залишений українськими військовослужбовцями як трофейна зброя.
Як небезпечний предмет опинився у центрі міста, з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет за 3500 грн.
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