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23 грудня 2024, 08:46

У центрі Кривого Рогу діти знайшли російський гранатомет

23 грудня 2024, 08:46
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фото: t.me/svoiKR
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У Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг діти виявили гранатомет біля зупинки громадського транспорту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Інцидент трапився 21 грудня увечері на Старовокзальній зупинці. Серед кущів діти помітили підозрілий предмет. Згодом з'ясувалося, що це російський гранатомет РШГ-2.

На місце події прибули співробітники поліції та рятувальники. Видання припускає, що гранатомет міг бути залишений українськими військовослужбовцями як трофейна зброя.

Як небезпечний предмет опинився у центрі міста, з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет за 3500 грн.

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