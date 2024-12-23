У Києві затримали 15-річного хлопця за підпал поштового відділення

фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Києві двох осіб, причетних до підпалів військових авто та відділень Укрпошти. Один з затриманих - неповнолітній

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Затримані - 15-річний хлопець та 41-річний місцевий автомеханік.

У поліції наголосили, що фігуранти діяли на замовлення спецслужб Росії окремо один від одного. Вони здійснили серію підпалів вони у Голосіївському та Святошинському районах міста.

Зокрема, чоловік підпалив два автомобілі військових та одне відділення Укрпошти. Для підпалу він використовував паливо з транспортних засобів, які проходили у нього техобслуговування.Він непомітно для власників автівок зливав з них пальне.

Також у поліції розповіли, що неповнолітній киянин вночі розбив скляні двері відділення пошти та розлив у приміщенні запалювальну рідину, підпалив її та втік.

Обидва палії перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті правоохоронці затримали ворожого поплічника, який спалив військове авто. Цей автомобіль пригнали для ремонту після виконання бойових завдань на фронті.