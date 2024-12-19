Рустем Умєров хоче змінити посаду, — ЗМІ

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Про це заявив журналіст-міжнародник Володимир Кім у своєму матеріалі на ZN.ua, передає RegioNews.

Автор публікації зазначає, що отримав зі своїх джерел інформацію, що Умєров хотів би стати послом України у Туреччині.

"Наші джерела стверджують, що до Туреччини також не проти поїхати й глава Міноборони Рустем Умеров, чия неспроможність на посаді міністра дратує всіх, окрім Андрія Єрмака", — зазначив Кім.

Нагадаємо, раніше у медіа був оприлюднений матеріал про основні проблеми Міністерство оборони України під керівництвом Рустема Умєрова. У публікації наголошується, що Міноборони має повний ресурс, підтримку уряду і парламенту, громадянського суспільства та міжнародних донорів, але ходить "на милицях", тому що міністр недостатньо заглиблюється, не розбирається та не керує особисто.