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13 грудня 2024, 13:03

Кабмін звільнив керівника Українського інституту національної пам’яті

13 грудня 2024, 13:03
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Антона Дробовича з посади керівника Українського інституту національної пам’яті

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу уряду.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 13 грудня. Зазначається, що Дробовича звільнено у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду.

Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Він був призначений керівником Українського інституту національної пам’яті у грудні 2019 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента у Криму.

Кабмін кадри звільнення Український інститут національної пам'яті Дробович Антон
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