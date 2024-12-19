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19 грудня 2024, 18:23

Кулеба пояснив, чому Мінрозвитку так і не поділили на два міністерства

19 грудня 2024, 18:23
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Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба пояснив, що від ідеї розділити Міністерство розвитку громад та територій України на два нові відомства відмовилися через складнощі, які можуть виникнути через війну

Про це він сказав у інтерв'ю ZN.ua, передає RegioNews.

"Справді, від самого початку була ідея розділити міністерство. Але пізніше всі погодилися, що на цьому етапі війни розділяти інституції досить важко", - сказав Кулеба.

Посадовець додав, що сьогодні буде складно "пояснити людям потребу створити ще одне міністерство".

При цьому він наголосив, що нове Міністерство національної єдності створили на основі МінТОТ.

Видання зауважує, що станом на сьогодні обсяг повноважень віцепрем’єра та очільника Мінрозвитку "зашкалює", адже міністерство так і не розділили. При цьому перед Олексієм Кулебою постає великий обсяг викликів, включно із забезпеченням військової логістики, захистом енергооб’єктів і вже розпочатим будівництвом глобальних інфраструктурних об’єктів.

Нагадаємо, на засіданні 8 травня народні депутати зі "Слуги народу" вирішили розділити очолюване Олександром Кубраковим відомство на два окремих – Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики.

А вже наступного дня Верховна Рада звільнила міністра Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

5 вересня віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій став Олексій Кулеба, який раніше був головою Київської обласної державної адміністрації та заступником голови Офісу президента.

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