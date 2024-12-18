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18 грудня 2024, 13:42

Прокуратура вимагає визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту у Києві

18 грудня 2024, 13:42
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фото: прокуратура
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Подільська окружна прокуратура м. Києва під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави під час проведення будівництва Подільського мосту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними прокуратури, що у квітні 2017 року КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватне товариство уклали договір генпідряду на будівництво Подільського мостового переходу вартістю понад 4,3 млрд грн.

"Протягом 6 років сторонами укладались додаткові угоди, якими збільшувався строк виконання договору та його ціна. Станом на грудень 2024 року за договором сплачено понад 8,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Антимонопольним комітетом України встановлено, що 2 учасників тендеру на проведення будівництва (зокрема і переможець) ще у 2017 році узгоджували свої дії. Ці товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити рішення АКМУ в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні цих вимог.

"Зважаючи на всі ці факти та необхідність добудови мосту, що і надалі вимагатиме видатків з бюджету, Подільською окружною прокуратурою міста Києва подано до Господарського суду позов про визнання недійсним договору генпідряду між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватним товариством, що будує міст з 2017 року", - зазначають у прокуратурі.

На даний час Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро у Києві.

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