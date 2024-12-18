14:05  18 декабря
В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело киевлянина
11:56  18 декабря
СБУ проводит проверки в центре Киева
09:42  18 декабря
На Волыни микроавтобус с людьми слетел с дороги: водитель погиб на месте
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2024, 13:42

Прокуратура требует признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского моста в Киеве

18 декабря 2024, 13:42
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Подольская окружная прокуратура г. Киева во время исполнения представительских полномочий установила нарушение интересов государства во время проведения строительства Подольского моста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным прокуратуры, в апреле 2017 года КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частное общество заключили договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода стоимостью более 4,3 млрд. грн.

"В течение 6 лет сторонами заключались дополнительные соглашения, по которым увеличивался срок выполнения договора и его цена. По состоянию на декабрь 2024 года по договору уплачено более 8,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, Антимонопольным комитетом Украины установлено, что 2 участника тендера на проведение строительства (в том числе и победитель) еще в 2017 году согласовывали свои действия. Эти общества в течение 2022-2023 годов пытались оспорить решение АКМУ в судах, однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении этих требований.

"Учитывая все эти факты и необходимость достройки моста, что и в дальнейшем потребует расходов из бюджета, Подольской окружной прокуратурой города Киева подан в Хозяйственный суд иск о признании недействительным договора генподряда между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частным обществом , строящий мост с 2017 года", - отмечают в прокуратуре.

В настоящее время Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве.

Киев мост инфраструктура строительство
СБУ проводит проверки в центре Киева
18 декабря 2024, 11:56
В Киеве перевернулся грузовик: двое пострадавших
17 декабря 2024, 16:12
В центре Киева горело общежитие
15 декабря 2024, 15:49
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
На Житомирщине разоблачили подрядчика на хищении 1,6 млн грн во время восстановления лицея
18 декабря 2024, 17:50
Пожар в Ровенской области: женщина отравилась угарным газом
18 декабря 2024, 17:35
В Запорожье перекроют движение по плотине ДнепроГЭС
18 декабря 2024, 17:23
Математическая аномалия правосудия: четыре дела Яценко и одна судья Макаренко
18 декабря 2024, 16:58
Во Львове из-за электрочайника едва не сгорела квартира: пострадал 18-летний парень
18 декабря 2024, 16:45
Во Львовской области зафиксировали вспышку гепатита А
18 декабря 2024, 16:42
Силы обороны уничтожили российскую технику в Харьковской области
18 декабря 2024, 16:20
ДТП на Тернопольщине: пассажирка вылетела из авто и попала под колеса фуры
18 декабря 2024, 16:11
На Донетчине разоблачили чиновников областной экоинспекции, которые присвоили более 1,6 млн грн
18 декабря 2024, 15:53
Россияне ударили дроном-камикадзе по админзданию в Сумской области: начался пожар
18 декабря 2024, 15:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »