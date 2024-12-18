Прокуратура требует признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского моста в Киеве

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Подольская окружная прокуратура г. Киева во время исполнения представительских полномочий установила нарушение интересов государства во время проведения строительства Подольского моста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным прокуратуры, в апреле 2017 года КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частное общество заключили договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода стоимостью более 4,3 млрд. грн.

"В течение 6 лет сторонами заключались дополнительные соглашения, по которым увеличивался срок выполнения договора и его цена. По состоянию на декабрь 2024 года по договору уплачено более 8,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, Антимонопольным комитетом Украины установлено, что 2 участника тендера на проведение строительства (в том числе и победитель) еще в 2017 году согласовывали свои действия. Эти общества в течение 2022-2023 годов пытались оспорить решение АКМУ в судах, однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении этих требований.

"Учитывая все эти факты и необходимость достройки моста, что и в дальнейшем потребует расходов из бюджета, Подольской окружной прокуратурой города Киева подан в Хозяйственный суд иск о признании недействительным договора генподряда между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частным обществом , строящий мост с 2017 года", - отмечают в прокуратуре.



В настоящее время Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о реставрационных работах на мосту Метро в Киеве.