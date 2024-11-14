Кличко розповів про реставраційні роботи на мосту Метро у Києві: чи будуть перекривати рух

фото: Віталій Кличко

На столичному мосту Метро наразі ведуться протиаварійні роботи. Ці роботи розпочалися ще наприкінці серпня, вони відбуваються в рамках реставрації об'єкта

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Як пояснив столичний мер, зараз фахівці займаються встановленням тимчасових металевих підтримувальних конструкцій у прогонах споруди. Ці конструкції мають забезпечити безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації.

"Відбуваються підготовчі роботи з влаштування викаточних пірсів та підкранових естакад. Це дасть можливість виконувати основні роботи з монтажу металевих елементів підтримувальних конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу. Розпочали віброзанурення паль у руслі річки Дніпро – для влаштування підтримувальних конструкцій мосту", - зазначив Кличко.

Кличко додав, що міст Метро працює в умовах обмеженої вантажопідйомності. Водночас рух авто та поїздів метрополітену буде збережений на час виконання протиаварійних робіт.

Нагадаємо, у Києві з 26 до 28 жовтня обмежували рух транспорту на мосту Метро.