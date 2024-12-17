У Києві перекинулась вантажівка: двоє постраждалих
ДТП сталася 17 грудня близько 11:30 у Голосіївському районі столиці
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На проспекті Академіка Глушкова перекинулася вантажівка. Водія та пасажирку заблокувало в кабіні.
Рятувальники деблокували жінку та передали медикам для подальшої госпіталізації. Водій, якому вдалося вибратися з вантажівки ще до прибуття рятувальників, від госпіталізації відмовився.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТП.
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