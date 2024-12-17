У Києві перекинулась вантажівка: двоє постраждалих

фото: ДСНС

ДТП сталася 17 грудня близько 11:30 у Голосіївському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На проспекті Академіка Глушкова перекинулася вантажівка. Водія та пасажирку заблокувало в кабіні.

Рятувальники деблокували жінку та передали медикам для подальшої госпіталізації. Водій, якому вдалося вибратися з вантажівки ще до прибуття рятувальників, від госпіталізації відмовився.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТП.