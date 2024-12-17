Житель Києва вкрав з рахунку підлітка-сироти стипендію та відсвяткував за ці гроші день народження

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У Києві судитимуть молодика, який викрав 13600 гривень стипендії у 17-річного сироти через доступ до його банківського застосунку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

За інформацією правоохоронці, потерпілий 17-річний хлопець товаришував з порушником. Напередодні той з телефону потерпілого заходив до свого особистого кабінету в мобільному застосунку банку.

Таким чином зловмисник отримав доступ до інтернет-банкінгу 17-річного хлопця та перевів на свою картку кошти, які той отримав як стипендію від свого навчального закладу та соціальну як дитина-сирота.

"У подальшому на викрадені кошти фігурант відсвяткував свій день народження", - додали у поліції.

Поліцейські повідомили зловмисникові про підозру й скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва, який попросив у знайомого військовослужбовця телефон, нібито щоб подзвонити, а насправді через інтернет-банкінг зняв з його рахунку майже 80 тис. гривень.