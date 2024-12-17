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17 грудня 2024, 20:09

На Київщині затримали чоловіка, який обікрав військових у хостелі

17 грудня 2024, 20:09
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фото: поліція
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Правоохоронці на Київщині затримали чоловіка, який вкрав особисті речі військовослужбовців. Злодієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Як з'ясували поліцейські, фігурант незадовго до здійснення злочину познайомився з військовослужбовцями, які зупинилися на ніч у одному із хостелів на Київщині.

"Коли чоловіки заснули, зловмисник викрав у них мобільні телефони, павербанки та зник", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у поліції, зловмисник використовував один із вкрадених телефонів, що переказати на свій рахунок близько 20 тисяч гривень з рахунку потерпілого.

Зловмисником виявився 33-річний житель Харківської області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва, який попросив у знайомого військовослужбовця телефон, нібито щоб подзвонити, а насправді через інтернет-банкінг зняв з його рахунку майже 80 тис. гривень.

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