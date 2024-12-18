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18 декабря 2024, 11:25

В Киеве двое мужчин изнасиловали и ограбили 15-летнюю девушку

18 декабря 2024, 11:25
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фото: прокуратура
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В Киеве будут судить двух мужчин за изнасилование и грабеж 15-летней девушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что обвиняемые - мужчины в возрасте 41 и 29 лет, ранее судимые.

По данным следствия, они напали на девушку в недострое на Печерске.

"С применением угроз и насилия совершили действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки", - отмечается в сообщении.

После этого они отобрали у нее мобильный телефон iPhone 12. Впоследствии фигурантов задержали правоохранители. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре рассказали, что 29-летний мужчина с 2011 года судами Луганской области был 5 раз осужден за кражи. Его 41-летний сообщник был осужден на Донбассе за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по обвинению двух мужчин в изнасиловании и грабеже, совершенном повторно.

Напомним, ранее на Волыни мужчину приговорили к 15 годам за сексуальное насилие над 10-летней дочерью.

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