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14 грудня 2024, 12:17

"Шахеди" заходили у Київ хвилями: уламки впали в одному з районів

14 грудня 2024, 12:17
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Чергова тривожна ніч для Києва. Російські війська знову запустили на місто ударні дрони

Про це повідомляє пресцентр КМВА, передає RegioNews.

"Повітряну тривогу в столиці оголошувалася двічі і сумарно вона тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків", – йдеться у повідомленні.

Силами оборони виявили та знешкодили різними способами біля 10 ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.

Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих.

Нагадаємо, у ніч на 14 грудня російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Усього окупанти запустили 132 дрони. Сили ППО вночі збили 58 безпілотників, ще 72 – локаційно втрачені.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів Київщині пошкоджені адмінбудівля підприємства та два склади.

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