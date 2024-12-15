В центре Киева горело общежитие

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Пожар произошел сегодня утром, 15 декабря, в общежитии на улице Лейпцигской, что в Печерском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что пожар возник около 9:00 на третьем этаже, в одной из комнат общежития учебного заведения.

"Воспламенение локализовали в 09:22 на площади 5 кв. м, ликвидировали в 09:35. В ходе тушения, с верхних этажей на свежий воздух выведены 11 человек", – говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают причину возникновения пожара.

Напомним, 6 декабря в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска произошел пожар. Огонь охватил актовый зал.