В центре Киева горело общежитие
Пожар произошел сегодня утром, 15 декабря, в общежитии на улице Лейпцигской, что в Печерском районе столицы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что пожар возник около 9:00 на третьем этаже, в одной из комнат общежития учебного заведения.
"Воспламенение локализовали в 09:22 на площади 5 кв. м, ликвидировали в 09:35. В ходе тушения, с верхних этажей на свежий воздух выведены 11 человек", – говорится в сообщении.
В настоящее время компетентные органы устанавливают причину возникновения пожара.
Напомним, 6 декабря в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска произошел пожар. Огонь охватил актовый зал.
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