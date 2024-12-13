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13 грудня 2024, 13:28

У гуртожитку одного з львівських вишів студентка передозувалася таблетками, дівчина померла

13 грудня 2024, 13:28
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фото з відкритих джерел
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Другокурсниця Львівського національного університету імені Івана Франка отруїлася невідомими таблетками. Медикам не вдалося врятувати життя дівчини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zaxid.net.

Інцидент трапився увечері 10 грудня. Дівчину забрала швидка допомога з гуртожитку №2 ЛНУ імені Івана Франка на вул. Медової Печери.

За даними поліції Львівщини, студентку другого курсу університету доправили до лікарні, де вона, незважаючи на зусилля медиків, померла. Попередньо, причиною смерті стало передозування ліків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відкрили за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "самогубство".

Нагадаємо, раніше у Полтаві 14-річна дівчина випала з вікна, від отриманих травм вона загинула на місці.

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