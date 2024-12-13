У гуртожитку одного з львівських вишів студентка передозувалася таблетками, дівчина померла
Другокурсниця Львівського національного університету імені Івана Франка отруїлася невідомими таблетками. Медикам не вдалося врятувати життя дівчини
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zaxid.net.
Інцидент трапився увечері 10 грудня. Дівчину забрала швидка допомога з гуртожитку №2 ЛНУ імені Івана Франка на вул. Медової Печери.
За даними поліції Львівщини, студентку другого курсу університету доправили до лікарні, де вона, незважаючи на зусилля медиків, померла. Попередньо, причиною смерті стало передозування ліків.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відкрили за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "самогубство".
Нагадаємо, раніше у Полтаві 14-річна дівчина випала з вікна, від отриманих травм вона загинула на місці.
У центрі Дніпра людина стрибнула з мостуВсі новини »
09 грудня 2024, 17:00У Полтаві з вікна багатоповерхівки випала 14-річна дівчинка
09 грудня 2024, 09:23У Хмельницькому судитимуть підлітка, який у гуртожитку сильно побив 15-річного студента
27 листопада 2024, 05:00
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Знищили танк Т-72 та склади БК: прикордонники завдали нищівних ударів по росіянах під Куп'янськом
13 грудня 2024, 14:05Футбол на льоду: Григорій Козловський блискуче проявив себе у хокейному матчі проти зірок "Шахтаря"
13 грудня 2024, 14:01В ДСНС показали фото масштабної пожежі на Прикарпатті після обстрілу
13 грудня 2024, 13:43Кабмін звільнив керівника Українського інституту національної пам’яті
13 грудня 2024, 13:03Наслідки масованої атаки Росії для атомної енергетики України: у МАГАТЕ виступили з заявою
13 грудня 2024, 12:46Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині
13 грудня 2024, 12:35У поліції показали наслідки нової атаки росіян на Київщині
13 грудня 2024, 12:01Росіяни вигадали нову технологію залучення українських дітей до коригування ударів та підпалів
13 грудня 2024, 11:39У Дніпрі сталася потрійна ДТП: загинув чоловік, є постраждалі
13 грудня 2024, 11:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »