Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 559 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1880 окупантів, дві бронемашини, 38 артилерійських систем, чотири РСЗВ, три засоби ППО, 1308 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 535 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, протягом 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА та склади забезпечення окупантів на Донеччині.