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15 жовтня 2026, 07:51

РФ атакувала Запорізьку область: семеро людей поранені

15 жовтня 2026, 07:51
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Фото: Рада оборони Запорізької області
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту Запорізької області, поранені семеро людей

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

Протягом доби російські війська завдали:

  • 2 ракетних ударів по Запоріжжю;
  • 25 авіаударів по низці населених пунктів області;
  • 734 ударів безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами;
  • 4 обстрілів із РСЗВ по Малокатеринівці, Малій Токмачці, Новоандріївці та Єгорівці;
  • 199 артилерійських ударів по прифронтових населених пунктах.

Під авіаударами опинилися, зокрема, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Веселянка, Гуляйпільське, Преображенка та інші населені пункти.

Безпілотники атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новомиколаївку, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

Артилерійські обстріли зафіксували, зокрема, у Степногірську, Оріхові, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці та Малій Токмачці.

Пошкоджені будинки, автомобілі та інфраструктура. Надійшло 102 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня Тернопільська область знову зазнала атаки російських безпілотників. До медиків за допомогою звернулися п'ятеро людей: двох постраждалих доправили до лікарні на "швидкій", ще троє звернулися самостійно.

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