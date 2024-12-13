В Киеве мужчина ограбил 6-летнюю девочку

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Правоохранители задержали в Киеве мужчину за ограбление 6-летней девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Как отмечается в сообщении, злоумышленник неожиданно выхватил гаджет у малолетней девочки, которая сидела в помещении маркета у входа и ждала маму.

Полицейские задержали 36-летнего грабителя в его доме недалеко от места происшествия.

У мужчины был обнаружен похищенный мобильный телефон ребенка, ему сообщили о подозрении. За грабеж, совершенный в условиях военного положения, ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, ранее правоохранители задержали 51-летнего жителя Киева, который ограбил машину женщины, пока она оформляла ДТП.