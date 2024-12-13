В Киеве мужчина ограбил 6-летнюю девочку
Правоохранители задержали в Киеве мужчину за ограбление 6-летней девочки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.
Как отмечается в сообщении, злоумышленник неожиданно выхватил гаджет у малолетней девочки, которая сидела в помещении маркета у входа и ждала маму.
Полицейские задержали 36-летнего грабителя в его доме недалеко от места происшествия.
У мужчины был обнаружен похищенный мобильный телефон ребенка, ему сообщили о подозрении. За грабеж, совершенный в условиях военного положения, ему грозит до десяти лет заключения.
Напомним, ранее правоохранители задержали 51-летнего жителя Киева, который ограбил машину женщины, пока она оформляла ДТП.
В Киеве накрыли сеть по продаже контрафактных сигаретВсе новости »
13 декабря 2024, 01:09В Днепре мужчина угрожал гранатой пассажирам маршрутки
12 декабря 2024, 20:15У жителя Киева полицейские обнаружили почти 18 кг каннабиса
12 декабря 2024, 18:42
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
СБУ призывает молодежь "спалить" ФСБшников, вербующих украинцев
13 декабря 2024, 18:55Отключения света 14 декабря: графики будут действовать почти все сутки
13 декабря 2024, 18:14Военные показали, как сбили с ПЗРК российскую крылатую ракету
13 декабря 2024, 17:50Из-за атаки российских беспилотников погибла жительница Херсонщины
13 декабря 2024, 17:22В Броварах задержали мошенницу, которая обманывала людей под видом работницы энергокомпании
13 декабря 2024, 17:08В Минобороны отчитались, сколько за год передали дронов для ВСУ
13 декабря 2024, 16:30Чиновник воинской части в Донецкой области шантажом заставлял бойцов работать на свою семью
13 декабря 2024, 16:07Россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Херсоне: есть раненые
13 декабря 2024, 15:50Спасатели показали, как ликвидировали последствия ракетной атаки на Львовщину
13 декабря 2024, 15:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »