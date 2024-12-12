У жителя Києва поліцейські виявили майже 18 кг канабісу

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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, причетного до збуту канабісу. Під час обшуків у нього вилучили близько 18 кілограмів наркотичної речовини

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Дніпропетровщини, який нещодавно переїхав до столиці.

Фігуранта затримали на території лісопаркової зони, біля станції метро "Червоний хутір". При собі чоловік мав два вакуумні пакети з канабісом загальною вагою близько 1,5 кг. Також у чоловіка була саперна лопатка. У поліції пояснили. що за допомогою цього знаряддя фігурант робив схованки з наркотиками, закопуючи їх у землю.

Під час обшуку в орендованому підозрюваним помешканні поліцейські виявили ще майже 16 кілограмів канабісу, які вже були розфасовані у вакуумні пакети.

Орієнтовна вартість товару за цінами чорного ринку становить понад сім мільйонів гривень. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині контррозвідка Служби безпеки виявила й затримала учасника міжнародного наркосиндикату, якого шість років розшукував Інтерпол.