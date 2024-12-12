05:05  12 грудня
На Дніпропетровщині горів двоповерховий будинок: загинула 4-річна дівчинка
06:07  12 грудня
На Львівщині чоловіка засудили на чотири роки за ухилення від мобілізації
08:15  12 грудня
В Одесі під колесами пасажирського поїзда загинула людина
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2024, 18:42

У жителя Києва поліцейські виявили майже 18 кг канабісу

12 грудня 2024, 18:42
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, причетного до збуту канабісу. Під час обшуків у нього вилучили близько 18 кілограмів наркотичної речовини

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 30-річний уродженець Дніпропетровщини, який нещодавно переїхав до столиці.

Фігуранта затримали на території лісопаркової зони, біля станції метро "Червоний хутір". При собі чоловік мав два вакуумні пакети з канабісом загальною вагою близько 1,5 кг. Також у чоловіка була саперна лопатка. У поліції пояснили. що за допомогою цього знаряддя фігурант робив схованки з наркотиками, закопуючи їх у землю.

Під час обшуку в орендованому підозрюваним помешканні поліцейські виявили ще майже 16 кілограмів канабісу, які вже були розфасовані у вакуумні пакети.

Орієнтовна вартість товару за цінами чорного ринку становить понад сім мільйонів гривень. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині контррозвідка Служби безпеки виявила й затримала учасника міжнародного наркосиндикату, якого шість років розшукував Інтерпол.

кримінал Київ наркотики
Закликав до держперевороту і зберігав наркотики: СБУ затримала прихильника партії Шарія
12 грудня 2024, 12:35
На Черкащині правоохоронці знешкодили наркосиндикат, який щомісяця "заробляв" близько 5 млн грн
11 грудня 2024, 15:40
Мешканців Києва та області попередили про вибухи в передмісті столиці
11 грудня 2024, 12:00
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
ДТП з двома загиблими на Харківщині: правоохоронці взяли під варту водія вантажівки
12 грудня 2024, 19:37
Росіяни били по Дніпропетровщині артилерією і дронами, поранена місцева жителька
12 грудня 2024, 19:11
Зеленський провів засідання Ставки на Запоріжжі: ключові питання
12 грудня 2024, 18:06
Росіяни щодня втрачають близько 400 солдатів на Покровському напрямку, — Сирський
12 грудня 2024, 17:57
На Вінниччині пошкодили могилу військового: вандала розшукали
12 грудня 2024, 17:38
Чиновнику із Броварів загрожує в'язниця через схему на закупівлі асфальту
12 грудня 2024, 17:35
На Київщині затримали шахрайку, яка виманила 1 млн грн у дружини полоненого захисника Азовсталі
12 грудня 2024, 17:02
Перегони капітулянтів: хто перший прогнеться перед Кремлем?
12 грудня 2024, 16:46
НАЗК знайшло мільйонні порушення у декларації чоловіка Тетяни Крупи
12 грудня 2024, 16:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Валерій Чалий
Петро Шуклінов
Павло Казарін
Всі блоги »