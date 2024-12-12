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12 грудня 2024, 20:15

У Дніпрі чоловік погрожував гранатою пасажирам маршрутки

12 грудня 2024, 20:15
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фото: поліція
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Правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під час конфлікту за пасажирами маршрутки погрожував їм гранатою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Інцидент трапився сьогодні, 12 грудня, в Шевченківському районі міста Дніпра.

Як розповіли у поліції, під час руху автобуса п'яний чоловік вчинив сварку з пасажирами, після чого почав погрожувати їм предметом, схожим на гранату.

Пасажири маршрутки звернулися до поліції. 36-річного чоловіка патрульні поліцейські затримали на вулиці М. Грушевського. При собі він мав предмет, схожий на пустий корпус від бойової гранати Ф-1 та запал.

Чоловіка затримали, щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про хуліганство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині невідомий кинув гранату у двір приватного будинку.

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