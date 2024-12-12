У Дніпрі чоловік погрожував гранатою пасажирам маршрутки
Правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під час конфлікту за пасажирами маршрутки погрожував їм гранатою
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Інцидент трапився сьогодні, 12 грудня, в Шевченківському районі міста Дніпра.
Як розповіли у поліції, під час руху автобуса п'яний чоловік вчинив сварку з пасажирами, після чого почав погрожувати їм предметом, схожим на гранату.
Пасажири маршрутки звернулися до поліції. 36-річного чоловіка патрульні поліцейські затримали на вулиці М. Грушевського. При собі він мав предмет, схожий на пустий корпус від бойової гранати Ф-1 та запал.
Чоловіка затримали, щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про хуліганство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині невідомий кинув гранату у двір приватного будинку.