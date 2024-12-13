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У Києві викрили ділків, які налагодили продаж підроблених сигарет відомих брендів без акцизних марок

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Контрафактні цигарки реалізовували через мережу роздрібних торгових точок.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 400 тисяч пачок сигарет, 5 автомобілів, що використовували для перевезення продукції, та гроші, здобуті незаконним шляхом.

Загальна орієнтовна вартість вилученого майна перевищує 50 млн грн.

Наразі триває розслідування, в ході якого правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та походження підробленої продукції.

Нагадаємо, раніше у лісі на Київщині виявили підпільний цех з виробництва цигарок. Правоохоронці провели 19 обшуків.