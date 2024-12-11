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11 грудня 2024, 10:45

Трагедія на канатній дорозі через Дніпро в Києві: п'ятьом людям оголошено підозру

11 грудня 2024, 10:45
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фото: поліція
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У справі про загибель 20-річного хлопця внаслідок обриву канатної дороги повідомлено про підозри п’ятьом особам 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зокрема, підозри отримали:

  • проєктант атракціону;
  • директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи;
  • експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону;
  • ФОП, що управляв канатною дорогою з 2024 року;
  • колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо".

У відомстві нагадали, що трагедія сталася 21 липня цього року. Під час перебування на атракціоні 20-річного хлопця сталевий канат канатної дороги обірвався, внаслідок чого хлопець упав у Дніпро та загинув.

У рамках слідства були проведені експертизи, які встановили, що проєктант атракціону допустив низку прорахунків. У атракціоні було використано канат, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для подібних цілей. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт.

Також зазначається, що у квітні 2024 року перед запуском атракціону експерт приватної експертної установи не звернув уваги на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню. А ФОП, що експлуатував атракціон, згідно з інструкцією повинен був здійснювати його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната.

Також у справі фігурує колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства.

Нагадаємо, 21 липня у Києві обірвався трос атракціону-спуску через річку Дніпро. Людина, яка спускалася по тросу впала у воду, рятувальні служби продовжують пошуки.

Згодом стало відомо, що з атракціону впав у воду хлопець 2004 року народження.

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Київ Дніпро річка Канатна переправа
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