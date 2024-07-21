У Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро

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Сьогодні, 21 липня, у Києві обірвався трос атракціону-спуску через річку Дніпро

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Людина, яка спускалася по тросу впала у воду. Люди, які стали свідками події, намагалися витягнути цю людину з річки. Однак згодом вдалося витягнути тільки сам трос.

Нагадаємо, 10 липня чоловік зістрибнув з Пішохідно-велосипедного мосту у Києві, який у народі прозвали "мостом Кличка". Він загинув на місці.