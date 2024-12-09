У центрі Дніпра людина стрибнула з мосту

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Інцидент стався сьогодні вдень, 9 грудня, у Дніпрі. Надзвичайники врятували чоловіка, який стрибнув у воду

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Виявилося, що близько о 14:10 чоловік стрибнув у воду з Центрального мосту Дніпра.

"Водолази-рятувальники ДСНС дістали з води чоловіка, 1995 року народження та на човні транспортували його до берега, де передали медикам", — йдеться у повідомленні.

Тепер компетентні органи мають встановити всі обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що 4 листопада мешканка Ужгорода намагалася вчинити самогубство, стрибнувши з пішохідного мосту. Це була не перша її спроба.